Nel 2026, Valentino Rossi ha annunciato il suo ingresso nel GTWC Europa con BMW, motivato dalla volontà di trascorrere più tempo con la famiglia. Pesaro, 15 gennaio 2026 – Un legame con il mondo delle corse che si reinventa, mantenendo viva la passione e l’impegno anche oltre la carriera sulle due ruote.

Pesaro, 15 gennaio 2026 - C’è un filo giallo che continua a legare Valentino Rossi alle corse, anche quando le due ruote sono ormai un capitolo chiuso. A Roma, nel giorno della presentazione ieri delle Ducati del team VR46 per la nuova stagione MotoGP, il Dottore ha ribadito con chiarezza quale sarà il suo orizzonte agonistico nel 2026: le quattro ruote, l’Europa e BMW M Motorsport. Nessun passo indietro, nessuna frenata. Anzi, una scelta ponderata, personale e condivisa, che guarda all’equilibrio tra passione e vita privata. Valentino Rossi e il primo compleanno di Gabriella, la dedica di mamma Francesca: “Un anno di te, amore mio piccolo” Nel GT World Challenge Europe al volante della Bmw. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi con Bmw nel Gtwc Europa nel 2026: "Una scelta per stare più vicino alla famiglia"

