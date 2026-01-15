Valentino Rossi con Bmw nel Gtwc Europa nel 2026 | Una scelta per stare più vicino alla famiglia
Nel 2026, Valentino Rossi ha annunciato il suo ingresso nel GTWC Europa con BMW, motivato dalla volontà di trascorrere più tempo con la famiglia. Pesaro, 15 gennaio 2026 – Un legame con il mondo delle corse che si reinventa, mantenendo viva la passione e l’impegno anche oltre la carriera sulle due ruote.
Pesaro, 15 gennaio 2026 - C’è un filo giallo che continua a legare Valentino Rossi alle corse, anche quando le due ruote sono ormai un capitolo chiuso. A Roma, nel giorno della presentazione ieri delle Ducati del team VR46 per la nuova stagione MotoGP, il Dottore ha ribadito con chiarezza quale sarà il suo orizzonte agonistico nel 2026: le quattro ruote, l’Europa e BMW M Motorsport. Nessun passo indietro, nessuna frenata. Anzi, una scelta ponderata, personale e condivisa, che guarda all’equilibrio tra passione e vita privata. Valentino Rossi e il primo compleanno di Gabriella, la dedica di mamma Francesca: “Un anno di te, amore mio piccolo” Nel GT World Challenge Europe al volante della Bmw. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
