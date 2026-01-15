Valentino Rossi conferma il programma nel GTWC Europe e rinnova con BMW

Valentino Rossi ha annunciato la sua partecipazione al GT World Challenge Europe 2026, confermando il rinnovo con BMW e WRT. Dopo aver programmato la partecipazione alla 12h di Bathurst nell’Intercontinental GT Challenge, il pilota italiano continuerà a competere nel campionato con una BMW M4 GT3 EVO, consolidando il suo impegno nel motorsport internazionale.

Valentino Rossi ha confermato il proprio programma sportivo per il 2026. Dopo aver annunciato la partecipazione alla 12h di Bathurst, in programma a metà febbraio e valida per l' Intercontinental GT Challenge, il nostro connazionale militerà nuovamente nel GT World Challenge Europe Powered by AWS con una BMW M4 GT3 EVO schierata da WRT. Si concretizza di fatto quanto abbiamo detto nelle scorse settimane. Il 'Dottore' ha infatti scelto un programma nel selettivo ed impegnativo campionato di SRO a discapito di una nuova partecipazione al FIA World Endurance Championship in LMGT3 (sempre con WRT e BMW).

