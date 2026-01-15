Usa proteste contro la polizia anti-immigrazione

In diversi Stati Uniti, le proteste contro le azioni della polizia anti-immigrazione continuano a suscitare attenzione. Manifestanti e organizzazioni civili chiedono maggiore rispetto dei diritti e un approccio più umano nelle operazioni di controllo. La situazione rimane complessa e al centro di un dibattito pubblico che coinvolge questioni di legalità, diritti e politiche migratorie.

USA, dilaga la protesta contro l’ICE; Nuove proteste per la morte di Renee Good, 30 arresti. Arresti dell'ICE, i video shock - Minnesota, Minneapolis e St Paul fanno causa al governo contro l'invasione ICE; Proteste Minneapolis, 29 arresti: attese altre 1.000 manifestazioni; Noem ribadisce: «A Minneapolis terrorismo interno». Migliaia in piazza da New York a Boston per l’uccisione di Renee Good.

