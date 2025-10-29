Stati Uniti la polizia anti-immigrazione usa l’intelligenza artificiale per tracciare i social dei cittadini da deportare
Un sistema di sorveglianza di massa per tracciare gli immigrati. Il governo statunitense l’ha pagato 5,7 milioni: l’intelligenza artificiale di Zignal Lab – l’azienda che fornisce il servizio – naviga i social alla ricerca di informazioni sul cittadino da deportare. La compagnia, che ha visto la luce nel 2011, affonda le radici nella Silicon Valley, il cuore dell’industria tecnologica americana. Zignal Lab monitora le grandi piattaforme, scansionando otto miliardi di contenuti al giorno in oltre cento lingue. La sua IA scava in un “ambiente informativo complesso che genera 29 milioni di TB di dati sui social media ogni giorno” – come si legge sul portale della società – e ne estrae, isolandole, informazioni utili ai clienti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
