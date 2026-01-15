US envoy to UN | US stands by Iranian people all options on table

L’ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite ha dichiarato che gli Stati Uniti sono vicini al popolo iraniano e che tutte le opzioni sono aperte. La posizione riflette l’attenzione statunitense verso la situazione in Iran, mantenendo una posizione di sostegno e disponibilità a valutare diverse soluzioni. Queste dichiarazioni si inseriscono nel quadro di una politica di attenzione e dialogo internazionale sulle questioni di diritti e stabilità nel paese.

UNITED NATIONS, Jan 15 (Reuters) - The United States stands by the "brave people of Iran," and President Donald Trump "has made it clear all options are on the table to stop the slaughter," U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz told the U.N. Security Council on Thursday. "President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter," Waltz told the Security Council meeting, which Washington had requested. "Everyone in the world needs to know that the regime is weaker than ever before, and therefore is putting forward this lie because of the power of the Iranian people in the streets.

