Bahamas l' ambasciatrice di People to People programma di ospitalità che compie 50 anni spiega | Come andare a colazione gratis a casa dei Bahamensi
Bahamas, con il suo programma di ospitalità “People to People” che celebra 50 anni, invita a scoprire l’autenticità dell’arcipelago. Anthia Butler, tra gli 800 volontari ambassador, apre le porte delle proprie case ai visitatori, offrendo un’esperienza autentica della cultura locale. Questa iniziativa permette di conoscere usi, tradizioni e luoghi meno turistici, facilitando un’immersione sincera nella vita quotidiana dei Bahamensi.
Anthia Butler è una degli 800 ambassador, tutti volontari, residenti nell'arcipelago che accolgono i turisti nelle proprie case facendogli conoscere usi e costumi, dal cibo alla musica, ai negozi, ai luogi più frequentati fuori dagli itinerari ufficiali: la vera vita dei Bahamensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
