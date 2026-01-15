Trump’s assessment of support for Venezuela’s Machado stands White House says
Secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca, il presidente Trump ha effettuato una valutazione realistica del sostegno popolare alla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. Questa analisi riflette la posizione degli Stati Uniti riguardo alla situazione politica in Venezuela, evidenziando l’importanza di un approccio basato su dati concreti e obiettivi. La dichiarazione sottolinea l’attenzione degli Stati Uniti nel monitorare gli sviluppi politici nel paese sudamericano.
WASHINGTON, Jan 15 (Reuters) - The White House on Thursday said President Trump made a "realistic assessment" of popular support for Venezuelan opposition leader Maria Co.
