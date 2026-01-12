Scompare da Anguillara a 41 anni si cerca Federica Torzullo | aperta un'inchiesta per omicidio

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio. Da allora, le sue tracce si sono perse e la Procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta per omicidio, senza escludere alcuna ipotesi. Le autorità stanno raccogliendo elementi per fare luce sulla vicenda e trovare eventuali risposte sulla sua sorte.

Non si hanno più sue notizie dallo scorso 8 gennaio. Sul caso la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio: nessuna ipotesi esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un’inchiesta

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa, aperta un’inchiesta dai pm di Civitavecchia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo - (Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l'8 gennaio scorso. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.