Scompare da Anguillara a 41 anni si cerca Federica Torzullo | aperta un'inchiesta per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio. Da allora, le sue tracce si sono perse e la Procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta per omicidio, senza escludere alcuna ipotesi. Le autorità stanno raccogliendo elementi per fare luce sulla vicenda e trovare eventuali risposte sulla sua sorte.

