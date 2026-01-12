Scompare da Anguillara si cerca Federica Torzullo | aperta un'inchiesta per omicidio
Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara dallo scorso 8 gennaio. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, senza escludere alcuna ipotesi. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per fare chiarezza sulla vicenda e rintracciare la ragazza. Restano in corso i rilievi e le verifiche necessarie per ricostruire quanto accaduto.
Non si hanno più sue notizie dallo scorso 8 gennaio. Sul caso la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio: nessuna ipotesi esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Scompare da Anguillara a 41 anni, si cerca Federica Torzullo: aperta un’inchiesta per omicidio
Leggi anche: Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un’inchiesta
Scompare da Anguillara a 41 anni, si cerca Federica Torzullo: aperta un’inchiesta per omicidio - Sul caso la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio: nessuna ipotesi esclusa ... fanpage.it
ANGUILLARA SABAZIA (ROMA) - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.