Scompare da Anguillara si cerca Federica Torzullo | aperta un'inchiesta per omicidio

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara dallo scorso 8 gennaio. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, senza escludere alcuna ipotesi. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per fare chiarezza sulla vicenda e rintracciare la ragazza. Restano in corso i rilievi e le verifiche necessarie per ricostruire quanto accaduto.

