Scompare da Anguillara si cerca Federica Torzullo | aperta un'inchiesta per omicidio

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara dallo scorso 8 gennaio. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, senza escludere alcuna ipotesi. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per fare chiarezza sulla vicenda e rintracciare la ragazza. Restano in corso i rilievi e le verifiche necessarie per ricostruire quanto accaduto.

Non si hanno più sue notizie dallo scorso 8 gennaio. Sul caso la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio: nessuna ipotesi esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Scompare da Anguillara a 41 anni, si cerca Federica Torzullo: aperta un’inchiesta per omicidio

Leggi anche: Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un’inchiesta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

scompare anguillara cerca federicaScompare da Anguillara a 41 anni, si cerca Federica Torzullo: aperta un’inchiesta per omicidio - Sul caso la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio: nessuna ipotesi esclusa ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.