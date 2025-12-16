Aurigemma | Educare i giovani a una sana alimentazione è una priorità

Aurigemma sottolinea l'importanza di educare i giovani a una corretta alimentazione, considerando questa come una priorità. L’obiettivo è sviluppare una cultura alimentare che valorizzi i prodotti locali e contribuisca a prevenire i disturbi alimentari, promuovendo uno stile di vita più sano fin dall'infanzia.

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Promuovere una nuova cultura dell'alimentazione a partire dalle giovani generazioni, valorizzando la qualità dei prodotti del territorio e contrastando l'aumento dei disturbi alimentari. E' il messaggio lanciato da Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, intervenuto alla presentazione della campagna di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sui disturbi alimentari 'Gustiamo insieme la vita', ospitata presso la sede del Consiglio regionale. "Il problema è dare una cultura diversa, iniziando dai nostri ragazzi, spiegando l'importanza che l'alimentazione ha sulla salute e sul corretto stile di vita", ha sottolineato Aurigemma, ricordando come il Lazio "non ecceda per quantità di produzione, ma per qualità, e tra queste qualità ci sono i nostri prodotti alimentari". Iltempo.it

