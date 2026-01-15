Arezzo crolla una palazzina dopo esplosione Ci sarebbero dispersi

Una palazzina in località “Il Matto” alle porte di Arezzo è crollata dopo un’esplosione avvenuta intorno alle 17:20. Al momento, si registrano alcuni dispersi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di ricerca e messa in sicurezza. La causa dell’incidente è in fase di accertamento.

Una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione, intorno alle 17,20 circa, in località “Il Matto” alle porte di Arezzo. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone ferite e intrappolate sotto le macerie. Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze. Si scava nelle macerie per capire se ci sono dispersi. L’esplosione è avvenuta in una palazzina a due piani. Le strade di accesso alla zona sono state temporaneamente chiuse per consentire ai mezzi e al personale di soccorso di operare. Al momento non si hanno notizie ufficiali su feriti o vittime. 🔗 Leggi su Open.online

