È di due feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta in una palazzina di via Farina 102, questa mattina, a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Lo scoppio si è verificato intorno alle 7, forse a causa di una fuga di gas in un alloggio del secondo piano. I feriti sono marito e moglie, sono stati entrambi trasportati in ospedale. Più gravi le condizioni della donna, che è stata elitrasportata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Esplosione in una palazzina nel Torinese: due feriti, uno è grave