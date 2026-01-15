Under 17 serie c L’Academy inizia col piede sbagliato

L’avvio dell’anno 2026 non è stato positivo per la San Marino Academy Under 17 di Serie C, che ha subito una sconfitta contro la Virtus Verona. La partita ha segnato un inizio difficile per il team, evidenziando le sfide della fase iniziale della stagione. Questo risultato sottolinea l’importanza di un percorso di crescita e miglioramento continuo per i giovani calciatori del Titano.

Non è iniziato sotto una buona stella il 2026 per la San Marino Academy. Gli Under 17 di serie C del Titano sono stati costretti a cedere le armi alla Virtus Verona. La gara di Dogana non è stata scoppiettante. Un solo gol ha fatto muovere l’ago della bilancia dalla parte dei veneti: quello che Secondelli mette a segno su rigore al minuto 65’. San Marino: Bucci, Valentini (84’ Pala), Zavoli, Cervellini (65’ Ionni), Stefani, Sammaritani, Tombini (71’ Bucchi), Frati (84’ Berardi), Magnani, Ciacci (71’ Nicolini), Giovagnoli (65’ Mazza). A disposizione: Azzouine, Romiti, Muccioli. Allenatore: Davide Nicolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

