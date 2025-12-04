L' ex vicesindaca Lisi verso Alleanza Verdi e Sinistra? Il partito | Siamo già partiti col piede sbagliato

Riminitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex vicesindaca Gloria Lisi e Stefano Brunori, consigliere comunale del Gruppo Lisi, verso l'ingresso in Alleanza Verdi e Sinistra? Il tema sta tenendo banco tra i corridoi della politica riminese, un “trasloco” che produrrebbe un passaggio di fatto tra le fila della maggioranza di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

l ex vicesindaca lisi verso alleanza verdi e sinistra il partito siamo gi224 partiti col piede sbagliato

© Riminitoday.it - L'ex vicesindaca Lisi verso Alleanza Verdi e Sinistra? Il partito: "Siamo già partiti col piede sbagliato"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ex Ilva, si va verso i 6.000 lavoratori in cassa integrazione a febbraio. Numeri preoccupanti - 700 lavoratori dell’ex Ilva da subito, numero che potrebbe ulteriormente salire per arrivare a 6. Secondo affaritaliani.it

Ex vicesindaca silurata si accorda col Comune - Accordo transattivo fra il Comune e Valeria Sacchetti, vice sindaca dal 9 giugno al 2 settembre 2024 e oggi consigliere di minoranza. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Vicesindaca Lisi Verso