L'ex vicesindaca Gloria Lisi e Stefano Brunori, consigliere comunale del Gruppo Lisi, verso l'ingresso in Alleanza Verdi e Sinistra? Il tema sta tenendo banco tra i corridoi della politica riminese, un “trasloco” che produrrebbe un passaggio di fatto tra le fila della maggioranza di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - L'ex vicesindaca Lisi verso Alleanza Verdi e Sinistra? Il partito: "Siamo già partiti col piede sbagliato"