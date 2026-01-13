L’Unione inizia col piede giusto Polisportiva Lazio ko al Mandela

L’Unione Rugby San Benedetto apre il campionato con una vittoria importante, superando la Polisportiva Lazio al Mandela. La squadra rossoblù si impone con un punteggio di 32-17, dimostrando determinazione e preparazione. Un buon inizio che mette in evidenza l’impegno della squadra e la continuità nel percorso di crescita nel nuovo anno sportivo.

Il campionato riparte e l’ Unione Rugby San Benedetto risponde presente. Davanti al pubblico del Nelson Mandela, la formazione rossoblù supera la Polisportiva SS Lazio 1927 con il punteggio di 32-17, inaugurando il nuovo anno con una vittoria netta e meritata. Il pomeriggio sambenedettese si è aperto con un momento di raccoglimento. Tutto lo stadio ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Luciano Ravagnani, storica firma del giornalismo ovale. Subito dopo, l’atmosfera si è scaldata con la presentazione ufficiale del nuovo inno dell’Unione, scritto e interpretato dal musicista sambenedettese Giorgio Ciabattoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

