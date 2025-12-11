In Fiba Cup la Una Hotels sa ancora vincere

In una sfida avvincente di Fiba Cup, Cedevita ha conquistato una vittoria fondamentale contro Reggio Emilia, con un punteggio di 94-90. La partita ha visto protagonisti vari giocatori, evidenziando l'intensità e il livello competitivo tra le due squadre in questa fase della competizione.

CEDEVITA 90 REGGIO EMILIA 94 CEDEVITA: Sare 20 (35, 46), Subasic 7 (02 da 3), Gainey 21 (611, 13), Karacic 13 (13, 33), Brzoja 4 (26, 02); Daniels 10 (23, 22), Stojic 1 (01 da 3), Zemljic 13 (48, 12), Vrankovic 8 (47). N.e.: Ivancic, Buljoevic Skrobot. All.: Pesut UNA HOTELS: Caupain 15 (23, 37), Barford 27 (45, 45), Woldetensae (03 da 3), Thor 4 (13, 02), Williams 20 (910); Uglietti 5 (22, 03), Smith (01), Severini 5 (12 da 3), Vitali 13 (11, 37), Echenique 4 (24), Cheatham 11 (12, 26). N.e.: Mainini. All.: Priftis Arbitri: Yilmaz (Tur), Stoica (Rom), Pipan (Slo) Parziali: 23-23, 48-44; 67-69 Note: T. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In Fiba Cup la Una Hotels sa ancora vincere

Sabato si torna in campo dopo la pausa FIBA! 10ª giornata LBA UNA Hotels Reggio Emilia PalaBigi, Reggio Emilia ? Sabato 6, ore 20:30 Live su LBATV - facebook.com Vai su Facebook

Sabato si torna in campo dopo la pausa FIBA! 10ª giornata LBA UNA Hotels Reggio Emilia PalaBigi, Reggio Emilia ? Sabato 6, ore 20:30 Live su LBATV Vai su X

In Fiba Cup la Una Hotels sa ancora vincere - Gara combattuta con Caupain e soci che hanno spinto sul gas a 5’ dalla fine ... Riporta sport.quotidiano.net

FIBA Europe Cup, Cedevita Junior – Una Hotels Reggio Emilia | La diretta del match - ZAGABRIA (Croazia) – Si riparte con la seconda fase della coppa e stasera alla 20 al Drazen Petrovic Basketball Center la Pallacanestro Reggiana affronta la formazione di casa che nella prima fase ha ... Da reggionline.com