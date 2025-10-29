Reggio Emilia, 29 ottobre 2025 – Al termine di una delle più brutte partite, tecnicamente parlando (uno strazio cestistico durato anche oltre la media, ben due ore e cinque minuti, viste al PalaBigi negli ultimi dieci anni, e al culmine di una prestazione che definire disastrosa è un eufemismo, la Una Hotels cede sul proprio campo al Cibona Zagabria, probabilmente meno impattante in termini di puro organico ma che stasera ha dimostrato di avere molta più voglia di vincere. Tra i biancorossi si salva solo Caupain, unico a giocare all’altezza del contesto, e, per la volontà dimostrata in mezzo a un contesto di disattenzione e poca concentrazione generale, Vitali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Hotels, contro il Cibona Zagabria finisce 73-75: disastro biancorosso in Fiba Europe Cup