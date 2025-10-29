Una Hotels contro il Cibona Zagabria finisce 73-75 | disastro biancorosso in Fiba Europe Cup
Reggio Emilia, 29 ottobre 2025 – Al termine di una delle più brutte partite, tecnicamente parlando (uno strazio cestistico durato anche oltre la media, ben due ore e cinque minuti, viste al PalaBigi negli ultimi dieci anni, e al culmine di una prestazione che definire disastrosa è un eufemismo, la Una Hotels cede sul proprio campo al Cibona Zagabria, probabilmente meno impattante in termini di puro organico ma che stasera ha dimostrato di avere molta più voglia di vincere. Tra i biancorossi si salva solo Caupain, unico a giocare all’altezza del contesto, e, per la volontà dimostrata in mezzo a un contesto di disattenzione e poca concentrazione generale, Vitali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pallacanestro Reggiana-Cibona Zagabria | Palla a due alle ore 20.00 - X Vai su X
Tornano i biancorossi al PalaBigi e con loro lo spazio dedicato a WeCaRe Coach Dimitris Priftis ha presentato la gara contro Cibona definendola cruciale, affrontandosi le due squadre a punteggio pieno del Girone J: le dichiarazioni complete sono nelle s Vai su Facebook
Una Hotels, contro il Cibona Zagabria finisce 73-75: disastro biancorosso in Fiba Europe Cup - Una irriconoscibile Pallacanestro Reggiana si arrende ai non trascendentali, ma più vogliosi e aggressivi, croati. Riporta sport.quotidiano.net
Basket, Reggio Emilia cede al Cibona Zagabria in Europe Cup - Si è appena conclusa al PalaBigi la sfida tra la Una Hotels Reggio Emilia e il Cibona Zagabria, valevole per la terza giornata del gruppo J della Fiba ... Si legge su oasport.it
Fiba Europe Cup, Una Hotels Reggio Emilia – KK Cibona Zagabria | La diretta - REGGIO EMILIA – La Pallacanestro Reggiana, questa sera alle 20 al PalaBigi, affronterà l’altra squadra a pari punti in graduatoria, il Cibona Zagabria, storica formazione europea dal palmares invidiab ... Da reggionline.com