Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con la soap più longeva della nostra tv, che quest'anno festeggerà i trent'anni con una serie di episodi speciali in cui sarà protagonista Whoopi Goldberg. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 16 gennaio Gennaro Gagliotti è alle strette: sembra che il momento di regolare i propri conti con la giustizia, stavolta sarà inevitabile. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 16 gennaio: la rivincita di Roberto e Marina su Gennaro

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 16 gennaio: la rivincita di Roberto e Marina

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 3 dicembre: Gennaro Gagliotti stretto tra Chiara Petrone, Roberto e Marina

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: arriva (finalmente) la resa dei conti per Gennaro Gagliotti; Un posto al sole, le trame dal 12 al 16 gennaio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Raffaele e Ornella in grande crisi, Gennaro tradito; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 12 al 16 gennaio 2026.

Anticipazioni Un Posto al Sole 12 – 16 gennaio 2026 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it