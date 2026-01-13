Le puntate di Un posto al sole dal 13 al 16 gennaio presenteranno sviluppi importanti per Roberto e Marina, segnando una possibile rivincita per entrambi. La settimana offrirà diverse svolte narrative che approfondiranno i personaggi e le loro dinamiche, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Un’anticipazione delle vicende che continueranno a caratterizzare le storie quotidiane nel celebre soap opera, senza eccessi né drammi inutili.

Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 16 gennaio, non saranno prive di colpi di scena. E come potrebbe essere diversamente? La soap tutta italiana tiene incollati al teleschermo milioni di telespettatori da 30 anni, perché a Palazzo Palladini nulla è davvero come sembra e ogni equilibrio rischia di saltare da un momento all’altro. Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 16 gennaio. Grande spazio è dedicato a Roberto Ferri e Marina Giordano ( Nina Soldano ), che finalmente intravedono la possibilità di una rivincita contro Gennaro Gagliotti. Dopo mesi di manovre oscure e scontri segreti, l’idea che l’imprenditore possa rispondere delle proprie colpe infonde in loro una speranza concreta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 16 gennaio: la rivincita di Roberto e Marina

