Un Posto al Sole anticipazioni 3 dicembre | Gennaro Gagliotti stretto tra Chiara Petrone Roberto e Marina

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Anche domani, alla stessa ora, tornano i protagonisti di Un Posto al Sole. L'appuntamento con gli inquilini di Palazzo Palladini è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre. Nell' episodio di mercoledì 3 dicembre troveremo Marina e Roberto ancora alle prese con il tentativo di limitare Gennaro Gagliotti, ma stavolta con una difficoltà in più. Scopriamo quindi più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap partenopea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

