Un maestro per crescere | l' ex ballerino di Amici Kledi Kadiu a Forlì per un percorso intensivo di danza

A partire da gennaio, Kledi Kadiu, rinomato ballerino e figura di spicco della danza italiana, sarà a Forlì presso Explodance – Scuola di Danza, Musical e Benessere, diretta da Enrica Ferretti. L’artista proporrà un percorso intensivo di formazione, offrendo l’opportunità di approfondire tecniche e conoscenze nel settore della danza. Un’occasione per professionisti e appassionati di arricchire il proprio percorso artistico con un insegnante di grande esperienza.

A partire da gennaio Kledi Kadiu, tra i nomi più autorevoli della danza italiana, sarà a Forlì per insegnare presso Explodance – Scuola di Danza, Musical e Benessere, diretta da Enrica Ferretti. Ballerino, docente e volto storico del programma Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu porterà a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Kledi Kadiu al Viterbo Dance lab Leggi anche: Chi è la moglie di Kledi Kadiu, Charlotte Lazzari e il dolore per il figlio Gabriel Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un maestro per crescere: l'ex ballerino di Amici Kledi Kadiu a Forlì per un percorso intensivo di danza. Un maestro per crescere: l'ex ballerino di Amici Kledi Kadiu a Forlì per un percorso intensivo di danza - Ballerino, docente e volto storico del programma Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu porterà a Explodance un percorso di danza strutturato in più appuntamenti ... forlitoday.it

“Se sapevo non crescevo” …e riesci a non crescere, a mantenere quello stupore e purezza che è solo dei bambini Sei la mia guida, la mia sguaiata allegria e il maestro che mi obbliga a riflettere e a mantenere forte il sentimento di Empatia verso Ogni Ess facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.