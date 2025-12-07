Chi è la moglie di Kledi Kadiu Charlotte Lazzari e il dolore per il figlio Gabriel

Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi Kadiu, è un’insegnante di Odaka Yoga che con il marito condivide un passato da ballerina. Dopo aver studiato a l’École Supérieure de Danse Rosella Hightower a Cannes, Charlotte si è diplomata presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Ma non è tutto, perché l’ex ballerina ha studiato anche alla Scuola del Balletto di Toscana a Firenze e allo Staatsoper di Hannover. Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu si sono conosciuti nel 2015 durante una cena. La grande differenza d’età tra loro (circa 18 anni ) non è mai stata un problema e dopo essersi trovati non si non mai più lasciati, convolando a nozze nel 2018 e dando alla luce due figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Kledi Kadiu, Charlotte Lazzari e il dolore per il figlio Gabriel

