Alessandra Celentano Emanuel Lo e Kledi Kadiu al Viterbo Dance lab

Dal 28 al 30 novembre la città dei papi ospita la prima edizione del Viterbo Dance lab: tre giornate di stage intensivi dedicate al mondo della danza.Sono tantissimi i maestri presenti, tutti nomi di altissimo livello del mondo della danza nazionale e internazionale: Kledi Kadiu, Alessandra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Kledi Kadiu al Viterbo Dance lab

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alessandra Celentano - facebook.com Vai su Facebook

Maria Rosaria è stata convocata dalla sua maestra Alessandra Celentano e Samanta Togni #Amici25 Vai su X

Amici, nervi tesi tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano: «Alessio non è tonico per essere un ballerino». Il dietro le quinte - Nella puntata di Amici di domenica 23 novembre 2025, Alessio Di Ponzio affronta la severa verifica di Alessandra Celentano. Segnala msn.com

Amici 25, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo mettono alla prova Alex e Tommaso (VIDEO) - In vista della terza puntata del pomeridiano di Amici 25, i professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno puntato il dito contro il latinista Alex e il ballerino Tommaso. Da comingsoon.it

Amici, anticipazioni: la Celentano furiosa contro un allievo. Dopo il gesto 3 nuovi ingressi nella scuola - Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 25 con l’ingresso di nuovi allievi e i compiti di Alessandra Celentano. Segnala msn.com