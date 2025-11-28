Perugia ragazzino imbraccia il fucile da softair e spara dalla finestra di casa
Spara da un'abitazione con un'arma da softair, denunciato un minorenne. È successo a Elce dove la polizia è intervenuta grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato un giovane con un fucile affacciato dalla finestra di un'abitazione.Gli agenti hanno subito raggiunto l'appartamento e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
