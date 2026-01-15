Udinese Inter Sky o Dazn? Dove vedere la sfida
Domenica si gioca Udinese-Inter, una partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno. I tifosi si chiedono se poter seguire la sfida su Sky o Dazn. Dopo la vittoria contro il Lecce, l’Inter si prepara ad affrontare in trasferta l’Udinese, offrendo un’altra occasione per seguire il calcio italiano. Ecco le informazioni su come e dove vedere l’incontro.
Udinese Inter Sky o Dazn. Vinta la sfida contro il Lecce, l’Inter è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del girone di ritorno a Udine contro l’Udinese. Una gara che storicamente è sempre stata ostica per l’Inter e che quindi andrà affrontata nel migliore dei modi, prima di tornare alla delicata sfida di Champions League. Udinese Inter Sky o Dazn?. La sfida tra Udinese e Inter si giocherà sabato 17 gennaio con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e potrà essere seguito sia tramite l’app su smart TV sia in streaming su PC, smartphone e tablet. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Definiti anticipi e posticipi di Serie A fino alla 24ª giornata. Così gli impegni dell’Inter: Serie A | mercoledì 14/1 (20.45) INTER-Lecce Serie A | sabato 17/1 (15) Udinese-INTER Champions | martedì 20/1 (21) INTER-Arsenal Serie A | venerdì 23/1 (20.45) I facebook
ORARI INTER 21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal 22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa UCL GIORNATA 8 | Mercoled x.com
