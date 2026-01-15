Udinese Inter Sky o Dazn? Dove vedere la sfida

Domenica si gioca Udinese-Inter, una partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno. I tifosi si chiedono se poter seguire la sfida su Sky o Dazn. Dopo la vittoria contro il Lecce, l’Inter si prepara ad affrontare in trasferta l’Udinese, offrendo un’altra occasione per seguire il calcio italiano. Ecco le informazioni su come e dove vedere l’incontro.

Udinese Inter Sky o Dazn. Vinta la sfida contro il Lecce, l’Inter è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del girone di ritorno a Udine contro l’Udinese. Una gara che storicamente è sempre stata ostica per l’Inter e che quindi andrà affrontata nel migliore dei modi, prima di tornare alla delicata sfida di Champions League. Udinese Inter Sky o Dazn?. La sfida tra Udinese e Inter si giocherà sabato 17 gennaio con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e potrà essere seguito sia tramite l’app su smart TV sia in streaming su PC, smartphone e tablet. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La presentazione della 19^ giornata di Serie A; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di con il commento dei nostri tecnici; Udinese-Inter: orario e dove vederla in TV e streaming; Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 19ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN.

Udinese-Inter: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 21ª giornata di Serie A. fantacalcio.it