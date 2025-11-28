Pisa Inter Sky o Dazn? Dove vedere la sfida di domenica
Pisa Inter Sky o Dazn. L’Inter vuole tornare a correre. Archiviate le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid, i nerazzurri cercano riscatto nella sfida di domenica pomeriggio, calcio d’inizio alle ore 15, sul campo del Pisa. Una gara da non sbagliare per restare agganciati alle prime posizioni: l’Inter condivide il quarto posto con il Bologna, a –3 dalla vetta attualmente occupata dalla Roma. Pisa Inter Sky o Dazn? Dove vederla. La partita Pisa-Inter, valida per la tredicesima giornata della Serie A Enilive, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco tutte le modalità per seguire il match in diretta: Smart TV compatibili tramite app DAZN. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
