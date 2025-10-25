Napoli Inter Sky o Dazn? Dove vedere la sfida scudetto

Ilnerazzurro.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Inter Sky o Dazn. L’Inter di Cristian Chivu, dopo il successo brillante ottenuto all’Olimpico contro la Roma e il convincente successo contro l’ Union Saint Gilloise in Champions, è attesa da una sfida di altissimo livello: oggi alle 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Inter, un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. Napoli Inter Sky o Dazn? Dove vederla in tv e streaming. Il big match tra Napoli e Inter sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguire la gara scaricando l’app DAZN su Smart TV, console di gioco, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli inter sky daznNapoli-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Napoli- Secondo sport.virgilio.it

napoli inter sky daznNapoli-Inter, Sky e Dazn? Dove vederla in streaming e in tv - Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Lo riporta msn.com

napoli inter sky daznNapoli-Inter dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Inter è la super sfida dell'ottava giornata di Serie A: tutto quello che c'è da sapere su formazioni e diretta tv e streaming della gara. Da goal.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Sky Dazn