Udinese Inter Bayo rientra dalla Coppa d’Africa | in campo nella sfida di campionato? Le riflessioni di Runjaic aprono a questa ipotesi

Bayo torna all'Udinese dopo la partecipazione alla Coppa d’Africa e potrebbe essere disponibile per la prossima sfida di campionato. Le recenti considerazioni di Runjaic suggeriscono che il suo rientro potrebbe influenzare la formazione dei bianconeri. In questo contesto, si analizzano le possibilità di impiego del giocatore e le implicazioni per la strategia della squadra.

Inter News 24 Udinese Inter, Bayo rientra dalla Coppa d’Africa. Runjaic riflette sui dubbi di formazione dei bianconeri con il suo rientro in rosa. In vista della sfida di sabato contro i campioni d’inverno, l’ Udinese è chiamata a sciogliere alcuni nodi importanti nel reparto offensivo. Come riportato dal Messaggero Veneto, il tecnico Kosta Runjaic deve fare i conti con un rientro tutt’altro che semplice: quello di Vakoun Bayo. L’attaccante ivoriano, di ritorno dagli impegni internazionali in Africa, non è riuscito ad arrivare in tempo per prendere parte alla seduta tattica chiave della settimana, quella in cui Runjaic è solito definire in modo dettagliato le strategie per la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

