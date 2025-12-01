Zhegrova Juve il kosovaro scalda i motori | domani contro l’Udinese potrebbe toccare a lui dal primo minuto! Cosa filtra dalla Continassa

Zhegrova Juve, Spalletti lancia l’esterno dal primo minuto in Coppa Italia: occasione d’oro per riscattare un avvio difficile e scalare le gerarchie. La Coppa Italia come trampolino di lancio per ritrovare il sorriso e, soprattutto, il campo con continuità. Edon Zhegrova è pronto a prendersi la scena nella sfida che vedrà la Juventus affrontare l’ Udinese all’ Allianz Stadium. Dopo un periodo di appannamento e panchine, l’esterno kosovaro si candida prepotentemente per una maglia da titolare, complice anche il turnover ragionato che Luciano Spalletti ha intenzione di applicare in vista del tour de force di dicembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, il kosovaro scalda i motori: domani contro l’Udinese potrebbe toccare a lui dal primo minuto! Cosa filtra dalla Continassa

