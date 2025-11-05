Infortunio Hakimi arriva la diagnosi per l’ex Inter | cosa filtra sulla Coppa d’Africa
Inter News 24 Infortunio Hakimi, le ultime sulle condizioni del terzino del PSG ed ex Inter dopo l’infortunio contro il Bayern Monaco. I dettagli. Serata da dimenticare per Achraf Hakimi. Il terzino marocchino del Paris Saint-Germain si è infortunato alla caviglia durante la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, persa 2-1 dai parigini al Parco dei Principi. L’ex Inter ha lasciato il campo in lacrime dopo un duro intervento di Luis Diaz, e già dalle prime immagini si era capito che si trattava di un problema serio. Gli esami strumentali hanno escluso fratture, ma il responso resta pesante: forte distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti interni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Infortunio impressionante per Hakimi: le condizioni della caviglia - facebook.com Vai su Facebook
CL – Juve fermata dallo Sporting. Atletico-Gilloise 3-1. Brutto infortunio per Hakimi. La classifica - X Vai su X
Hakimi infortunio choc: Luis Diaz lo stende, la caviglia fa impressione - Hakimi ha subito un grave infortunio alla caviglia sinistra per un fallo di Luis Diaz durante Psg- Secondo msn.com
PSG, notte da incubo col Bayern: Hakimi in lacrime dopo l’entrata killer di Diaz, Mariani salvato dal Var, ko anche Dembelè - Bayern Monaco, bruttissimo infortunio per Hakimi dopo l'entrata killer di Luiz Diaz. Da sport.virgilio.it