Ucraina | risoluzione +Europa ' governo partecipi a missione interforze per la pace'

Da iltempo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo risoluzione +Europa ha chiesto al governo italiano di valutare, in collaborazione con l’UE e l’alleanza Atlantica, la partecipazione a future missioni di stabilizzazione e monitoraggio in Ucraina. L’obiettivo è contribuire alla pace e alla sicurezza, svolgendo un ruolo attento e responsabile nel rispetto degli accordi e dei confini nazionali, nel quadro di un mandato internazionale condiviso.

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Il governo italiano valuti, non opponendosi pregiudizialmente e d'intesa con i partner dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, nel quadro di un mandato internazionale, la partecipazione italiana a future iniziative di stabilizzazione e missioni di monitoraggio o mantenimento della pace in Ucraina, da attuarsi al termine delle ostilità per garantire il rispetto degli accordi e la sicurezza dei confini”. E' quanto si legge nella risoluzione di +Europa, in occasione dell'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sull'Ucraina. Nella risoluzione di +Europa si chiede anche di “ribadire con fermezza, in tutte le sedi internazionali e in particolare all'interno delle istituzioni dell'Unione Europea, il sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, al diritto internazionale e alla condanna senza ambiguità dell'aggressione e dell'invasione operate dalla Federazione Russa; di promuovere attivamente in sede europea una decisione comune e giuridicamente fondata sull'utilizzo degli asset russi congelati, affinché tali risorse possano essere destinate in modo stabile al sostegno militare, umanitario e alla ricostruzione dell'Ucraina, nel rispetto del diritto internazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina risoluzione europa governo partecipi a missione interforze per la pace

© Iltempo.it - Ucraina: risoluzione +Europa, 'governo partecipi a missione interforze per la pace'

Leggi anche: Ucraina: risoluzione Azione, 'governo partecipi ad iniziative 'volenterosi''

Leggi anche: Trump in Asia, missione tra pace e dazi. Messaggio a Xi sull’Ucraina: “Ci aiuti con la Russia”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ucraina, anche l’Ue ora lo ammette: “Per arrivare alla pace servirà avere dei colloqui con…; Zelensky sul sito del governo ucraino: I russi stanno preparando un nuvo massiccio attacco - L'Ambasciatrice americana all'ONU:Condanniamo i continui raid russi su infrastrutture energetiche; Divario transatlantico | La guerra in Ucraina e la necessità di una svolta strategica europea; Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk.

ucraina risoluzione europa governoUcraina: risoluzione Azione, 'governo partecipi ad iniziative 'volenterosi'' - Azione ha depositato la risoluzione in vista delle comunicazioni in Parlamento del ministro Guido Crosetto sull'Ucraina. iltempo.it

ucraina risoluzione europa governoUcraina: Boccia, 'nostro impegno chiaro, governo lavori per ruolo più forte Ue' - “Il contenuto della risoluzione del Pd sul nostro impegno per l'Ucraina è chiarissimo. iltempo.it

ucraina risoluzione europa governoUcraina, M5S prepara risoluzione: "Stop immediato a fornitura armi" - Lo prevede la bozza della risoluzione che sarà presentata alla Camera in vista delle comunicazioni del ministro della ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.