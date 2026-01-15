Ucraina | risoluzione +Europa ' governo partecipi a missione interforze per la pace'

Il gruppo risoluzione +Europa ha chiesto al governo italiano di valutare, in collaborazione con l’UE e l’alleanza Atlantica, la partecipazione a future missioni di stabilizzazione e monitoraggio in Ucraina. L’obiettivo è contribuire alla pace e alla sicurezza, svolgendo un ruolo attento e responsabile nel rispetto degli accordi e dei confini nazionali, nel quadro di un mandato internazionale condiviso.

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Il governo italiano valuti, non opponendosi pregiudizialmente e d'intesa con i partner dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, nel quadro di un mandato internazionale, la partecipazione italiana a future iniziative di stabilizzazione e missioni di monitoraggio o mantenimento della pace in Ucraina, da attuarsi al termine delle ostilità per garantire il rispetto degli accordi e la sicurezza dei confini". E' quanto si legge nella risoluzione di +Europa, in occasione dell'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sull'Ucraina. Nella risoluzione di +Europa si chiede anche di "ribadire con fermezza, in tutte le sedi internazionali e in particolare all'interno delle istituzioni dell'Unione Europea, il sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, al diritto internazionale e alla condanna senza ambiguità dell'aggressione e dell'invasione operate dalla Federazione Russa; di promuovere attivamente in sede europea una decisione comune e giuridicamente fondata sull'utilizzo degli asset russi congelati, affinché tali risorse possano essere destinate in modo stabile al sostegno militare, umanitario e alla ricostruzione dell'Ucraina, nel rispetto del diritto internazionale".

