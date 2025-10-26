Trump in Asia missione tra pace e dazi Messaggio a Xi sull’Ucraina | Ci aiuti con la Russia

Periodicodaily.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump in missione in Asia tra accordi commerciali e dazi, pace nel continente, dialogo con la Cina, ma anche tregua a Gaza e messaggi al leader di Pechino Xi Jinping perché aiuti gli Usa nel trattare con la Russia di Putin sulla guerra in Ucraina.  Arrivato in Malesia al vertice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Trump in Asia, missione tra pace e dazi. Messaggio a Xi sull’Ucraina: “Ci aiuti con la Russia” - (Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump in missione in Asia tra accordi commerciali e dazi, pace nel continente, dialogo con la Cina, ma anche tregua a Gaza e messaggi al leader di Pechino ... Secondo sassarinotizie.com

trump asia missione paceTrump in Asia presiede alla firma dell'accordo di pace fra Thailandia e Cambogia - Donald Trump alla sua prima tappa del viaggio in Asia, la Malesia, ha presieduto alla firma dell'accordo per il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. Lo riporta tg.la7.it

trump asia missione paceTrump in Malesia, firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia - La cerimonia del cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia si è svolta in Malesia, alla presenza del presidente americano e del premier malese Anwar Ibrahim. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Asia Missione Pace