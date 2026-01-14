Ucraina | risoluzione Azione ' governo partecipi ad iniziative ' volenterosi' '
Azione ha presentato una risoluzione in vista delle prossime comunicazioni del ministro Guido Crosetto sull'Ucraina. La proposta invita il governo a partecipare attivamente alle iniziative internazionali e a mantenere un atteggiamento di collaborazione e dialogo. La discussione si inserisce nel quadro delle questioni di politica estera e sicurezza nazionale, con attenzione alla situazione in Ucraina e alle risposte italiane.
Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Azione ha depositato la risoluzione in vista delle comunicazioni in Parlamento del ministro Guido Crosetto sull'Ucraina. Nel testo sono cinque i punti su cui chiede l'impegno del governo. Il primo quello "a garantire nel 2026 uno stanziamento di risorse adeguato, concreto e coerente con le capacità economiche e finanziarie del Paese per il sostegno militare, finanziario e umanitario all'Ucraina, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea e internazionale e con le necessità conseguenti alla fine degli aiuti statunitensi". Inoltre, "a sostenere la resistenza militare dell'Ucraina come condizione indispensabile per il rafforzamento della sua posizione negoziale e per rispondere all'aggressione russa, che rappresenta una sfida diretta all'ordine internazionale fondato sul diritto e alla sicurezza dell'Europa nel suo complesso" e a "partecipare alle iniziative di cooperazione politica e militare promosse dai cosiddetti 'Paesi volenterosi', contribuendo al rafforzamento del coordinamento europeo in materia di sostegno all'Ucraina, di sviluppo della capacità industriale per la difesa e di definizione di garanzie di sicurezza credibili e di medio-lungo periodo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
