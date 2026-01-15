Ucraina | Della Vedova ' assenza totale ministri Lega in aula'
Durante la discussione sulla situazione in Ucraina, è stata osservata l’assenza totale dei ministri e sottosegretari della Lega in aula. Questa assenza solleva interrogativi sulla partecipazione del partito alle decisioni e alle discussioni ufficiali relative alla politica estera italiana. La presenza o meno dei rappresentanti del partito in Parlamento rappresenta un elemento importante nel quadro delle relazioni internazionali e delle scelte di governo.
Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Vedo l'assenza totale dei ministri della Lega e anche dei sottosegretari. Io non ho visto la mozione di maggioranza, ma sono certo che è stata scritta a togliere". Lo ha detto in aula alla Camera Benedetto Della Vedova, dopo le comunicazioni del governo sugli aiuti all'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it
