Ucraina | Della Vedova ' assenza totale ministri Lega in aula'

Durante la discussione sulla situazione in Ucraina, è stata osservata l’assenza totale dei ministri e sottosegretari della Lega in aula. Questa assenza solleva interrogativi sulla partecipazione del partito alle decisioni e alle discussioni ufficiali relative alla politica estera italiana. La presenza o meno dei rappresentanti del partito in Parlamento rappresenta un elemento importante nel quadro delle relazioni internazionali e delle scelte di governo.

