Decreto armi all' Ucraina slitta la proroga per il 2026 per il veto della Lega | nessun voto al Consiglio dei Ministri di giovedì

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A bloccare tutto sarebbero state le obiezioni della Lega di Matteo Salvini, che anche martedì ha insistito sulla necessità che l’Unione Europea non ostacoli “le trattative di pace” tra Ucraina, Stati Uniti e Russia Il provvedimento che avrebbe dovuto autorizzare nuovi pacchetti militari per K. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

