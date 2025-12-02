Decreto armi all' Ucraina slitta la proroga per il 2026 per il veto della Lega | nessun voto al Consiglio dei Ministri di giovedì
A bloccare tutto sarebbero state le obiezioni della Lega di Matteo Salvini, che anche martedì ha insistito sulla necessità che l’Unione Europea non ostacoli “le trattative di pace” tra Ucraina, Stati Uniti e Russia Il provvedimento che avrebbe dovuto autorizzare nuovi pacchetti militari per K. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Le armi all’Ucraina e il no della Lega, il decreto per il 2026 ora è in bilico: rischia di non andare in cdm Vai su X
Crosetto va dritto, Salvini frena. Ucraina, nuovo pacchetto di aiuti: il governo si divide. Armi, tensioni politiche, riunioni al Quirinale e pressioni dagli alleati: il 12° decreto di aiuti all’Ucraina arriva al Copasir e accende lo scontro nella maggioranza. Crosett - facebook.com Vai su Facebook
"L'Ucraina non è urgente". Slitta il decreto sulle armi, i sospetti su Salvini - Il segretario della Lega manda segnali: "C'è la trattativa, nessuno si metta in ... Da huffingtonpost.it
Verso la proroga per le armi all’Ucraina, decreto atteso in Cdm - Il provvedimento è all’ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata per mercoledì pomeriggio a Palazzo Chigi, in vista del Cdm previsto giovedì ... Si legge su msn.com
Armi all'Ucraina, si va verso il decreto di proroga - Un decreto legge per prorogare l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina , a quanto si apprende, dovrebbe essere ... Da gazzettadelsud.it
Verso proroga per armi all'Ucraina, decreto atteso in consiglio dei ministri - Un decreto legge per prorogare l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, a quanto si apprende, dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei ministri previsto ... Secondo msn.com
Atteso in Cdm il decreto di proroga delle armi all'Ucraina - Un decreto legge per prorogare l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, a quanto si apprende, dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei ministri previsto p ... Segnala ansa.it
Ucraina: Sensi, 'spero decreto armi a Kiev in prossimo Cdm, sostegno necessario' - "Spero sia vero che arriva finalmente in cdm la proroga del sostegno militare all'Ucraina, quanto mai urgente e necessario. Si legge su iltempo.it