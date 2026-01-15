Il ministro Crosetto sottolinea l'importanza di sostenere Kyiv per promuovere la pace. Tuttavia, alcuni ministri della Lega hanno deciso di non partecipare alla discussione in Aula, sollevando questioni sul futuro del sostegno all'Ucraina e sul percorso verso una risoluzione pacifica del conflitto. La questione rimane centrale nel dibattito politico italiano, evidenziando le diverse posizioni sulla strategia di assistenza internazionale.

"Interrompere oggi il sostegno all'Ucraina significherebbe rinunciare alla pace prima di averla costruita". Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto alla Camera, durante le comunicazioni sul decreto legge Ucraina, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kyiv. Un appello diretto anche (o forse soprattutto) alla Lega, fra le forze di maggioranza più critiche sul pacchetto di aiuti. Sugli scranni del governo, però, durante le sue comunicazioni, sono assenti tutti i ministri del Carroccio. Ci sono solo Nordio, Ciriani, Tajani e Foti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Per la pace serve sostenere Kyiv", dice Crosetto. Ma i ministri della Lega disertano l'Aula

Leggi anche: Assedio a Crosetto. Su “Strade sicure” sponda tra Lega e La Russa, che dice: "Va rafforzata"

Leggi anche: Musk attacca l'Ue: "Va abolita". Crosetto: "Trump dice l'Europa non gli serve"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tutti gli ostacoli sulla via della pace; Zelensky avverte gli ucraini: Nuovo massiccio attacco russo in arrivo nella notte - Ucraina: pioggia di missili e droni nella notte, colpita Leopoli; Le cinque garanzie di sicurezza per Kiev: cosa hanno deciso i Volenterosi a Parigi; Piano congiunto per la pace, le garanzie di sicurezza per Kiev diventano un servizio premium.

I piani di Merz per sostenere Kyiv “per tutto il tempo necessario” - Arrivo al principio guida più importante della nostra politica, ovvero il mantenimento della pace nella ... ilfoglio.it

“Esiste la pace possibile, non quella giusta. Il decreto per Kyiv? Non c'è fretta”. Parla Romeo (Lega) - “Quando sento parlare di pace giusta resto sempre un po’ così. ilfoglio.it

Guerra in Ucraina, Mosca: «Per la pace serve tempo e l’Europa non sta contribuendo» - Lo ha affermato il portavoce presidenziale Peskov dopo la decisione di inviare a Kyiv armi senza limiti di gittata. lettera43.it

#BASTAARMI E SOLDI A #KIEV. Non è l’interesse nazionale. Questa guerra impoverisce l’Italia. La #pace serve ora. Intanto, nel nostro Paese chi muore sono i capotreni e donne e famiglie vivono nella paura. Ai parlamentari dico: un vostro sì prolungherà gu x.com

Martedì 13 gennaio 2026 A volte il giorno comincia con mille pensieri insieme, ma Dio ci invita a partire da una cosa sola: fidarci. Non serve avere tutto sotto controllo per essere in pace, serve un cuore che si lascia guidare, passo dopo passo. Oggi prova a facebook