Uccise l'ex moglie Luciana Ronchi accoltellandola in strada a Milano | perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi

È stata disposta una perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi, 64 anni, coinvolto nell’omicidio di Luciana Ronchi avvenuto il 22 ottobre a Milano. L’uomo ha ucciso l’ex compagna con 14 coltellate in strada. La valutazione servirà a chiarire la sua capacità di intendere e volere al momento dell’evento. La vicenda ha suscitato attenzione sulle condizioni psichiche dell’indagato e sulle dinamiche del tragico episodio.

