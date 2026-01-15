Uccise l'ex moglie Luciana Ronchi accoltellandola in strada a Milano | perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi
È stata disposta una perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi, 64 anni, coinvolto nell’omicidio di Luciana Ronchi avvenuto il 22 ottobre a Milano. L’uomo ha ucciso l’ex compagna con 14 coltellate in strada. La valutazione servirà a chiarire la sua capacità di intendere e volere al momento dell’evento. La vicenda ha suscitato attenzione sulle condizioni psichiche dell’indagato e sulle dinamiche del tragico episodio.
È stata disposta una perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi, 64 anni. Il 22 ottobre scorso ha ucciso con 14 coltellate l'ex compagna Luciana Ronchi in strada a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Femminicidio Luciana Ronchi, difesa di Luigi Morcaldi valuta la perizia psichiatrica dopo la confessione
Leggi anche: Chi è Luigi Morcaldi, l’uomo che ha ucciso a coltellate l’ex moglie Luciana Ronchi: “Ora datemi l’ergastolo”
Lite con delitto. L’investitore resta in cella.
I pedinamenti e l'agguato: così Luigi Morcaldi ha ucciso l’ex moglie, e poi ha detto “Datemi l’ergastolo” - È durata una mattina e un pomeriggio la fuga di Luigi Morcaldi, 62 anni, che ha colpito mortalmente stamattina, accoltellandola al volto, all'addome e al torace con un coltello l'ex moglie Luciana ... huffingtonpost.it
Femminicidio Luciana Ronchi, l’ex aveva altri coltelli nascosti in un box: si valuta la premeditazione - Luigi Morcaldi è accusato di aver ucciso a coltellate l’ex moglie Luciana Ronchi in via Giuseppina Grassini, a Milano. fanpage.it
Luigi Morcaldi resta in carcere, la gip: “Ha ucciso Luciana Ronchi in modo cruento, sprezzante di farlo in pubblico” - A deciderlo è stata la gip di Milano, Lorenza Pasquinelli che, nell’ordinanza di convalida del fermo, ha descritto ... fanpage.it
Telesveva. . Bari, fu ammazzato in carcere Lacarpia, il 65enne che uccise la moglie nel 2024 #bari #cronaca #omicidio #carcere - facebook.com facebook
Giuseppe Lacarpia, l'uomo che uccise la moglie nel 2024, fu ammazzato in carcere a Bari: «Non fu suicidio» x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.