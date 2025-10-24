Femminicidio Luciana Ronchi difesa di Luigi Morcaldi valuta la perizia psichiatrica dopo la confessione
La difesa di Luigi Morcaldi sta valutando di chiede la perizia psichiatrica per l'assassino reo confesso di Luciana Ronchi.
Prevista per oggi la decisione della gip Lorenza Pasquinelli in merito alla convalida del fermo e all'applicazione del carcere per il 64enne Luigi Morcaldi, responsabile del femminicidio dell'ex moglie Luciana Ronchi, uccisa con 14 coltellate sotto casa sua
Omicidio Luciana Ronchi, l'assassino resta in carcere. Il gip: Luigi Moncardi incapace di controllare rancore e impulsi aggressivi - Femminicidio di Bruzzano: Ia giudice delle indagini preliminari Lorenza Pasquinelli ritiene il carcere l'unica misura possibile per "scongiurare non solo il pericolo di fuga, ma anche quello di inquin ...
"Voglio l'ergastolo", il pentimento di Morcaldi dopo il femminicidio dell'ex compagna Luciana Ronchi - E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere milanese di San Vittore per il femminicidio dell'ex compag ...
Femminicidio a Milano, così è stata aggredita a coltellate Luciana Ronchi - Ecco il video dell'impianto di videosorveglianza di un condominio, vicino a via Grassini a Milano, che riprende l''azione criminosa 'aggressione di Luigi femminicidio milano luciana ronchi video aggre ...