Chi è Luigi Morcaldi l'uomo che ha ucciso a coltellate l'ex moglie Luciana Ronchi | Ora datemi l'ergastolo

Luigi Morcaldi è l'uomo di 64 anni che ha accoltellato, provocandone la morte, l'ex moglie Luciana Ronchi nel quartiere Bruzzano a Milano. I due avrebbero gestito per diverso tempo un bar pizzeria. Da alcuni anni erano separati e Morcaldi si sarebbe appostato per un mese sotto casa della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it