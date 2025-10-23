Chi è Luigi Morcaldi l'uomo che ha ucciso a coltellate l'ex moglie Luciana Ronchi | Ora datemi l'ergastolo

Fanpage.it | 23 ott 2025

Luigi Morcaldi è l'uomo di 64 anni che ha accoltellato, provocandone la morte, l'ex moglie Luciana Ronchi nel quartiere Bruzzano a Milano. I due avrebbero gestito per diverso tempo un bar pizzeria. Da alcuni anni erano separati e Morcaldi si sarebbe appostato per un mese sotto casa della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

