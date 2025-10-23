Chi è Luigi Morcaldi l'uomo che ha ucciso a coltellate l'ex moglie Luciana Ronchi | Ora datemi l'ergastolo
Luigi Morcaldi è l'uomo di 64 anni che ha accoltellato, provocandone la morte, l'ex moglie Luciana Ronchi nel quartiere Bruzzano a Milano. I due avrebbero gestito per diverso tempo un bar pizzeria. Da alcuni anni erano separati e Morcaldi si sarebbe appostato per un mese sotto casa della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Luigi Morcaldi ha accoltellato l'ex moglie a Milano: Luciana Ronchi, 62 anni, è morta poche ore dopo per le gravissime ferite riportate. L'uomo era fuggito in scooter, poi è stato preso - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo femminicidio a Milano: Luciana Ronchi, 62 anni, è morta. Preso l'ex marito, Luigi Morcaldi. I dettagli della vicenda #femminicidio #Milano - X Vai su X
Chi è Luigi Morcaldi, l’uomo che ha ucciso a coltellate l’ex moglie Luciana Ronchi: “Ora datemi l’ergastolo” - Luigi Morcaldi è l'uomo di 64 anni che ha accoltellato, provocandone la morte, l'ex moglie Luciana Ronchi nel quartiere Bruzzano a Milano ... Secondo fanpage.it
«Quella casa è mia»: perché Luigi Morcaldi ha ucciso l’ex moglie Luciana Ronchi - Prima viveva davanti all'abitazione dell'ex moglie. Scrive open.online
Luciana sgozzata dall'ex marito Luigi Morcaldi: gli appostamenti, l'aggressione sotto casa e la fuga tradita dal cellulare - L'uomo, un disoccupato di 64 anni, ha aspettato che la donna uscisse dal suo appartamento per prenderla a coltellate. Segnala today.it