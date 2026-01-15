Trump pronto a colpire ma ora prende tempo Tajani | via gli italiani

Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano, con Donald Trump che, secondo fonti, si prepara a reagire alle minacce di Teheran. Mentre il presidente americano sembra valutare le sue prossime mosse, Tajani segnala l’allontanamento degli italiani dalla regione. La situazione resta complessa, con minacce reciproche e un clima di incertezza che richiede attenzione e osservazione costante.

Cresce ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che secondo Cnn «si sente in dovere di dare seguito alle sue minacce» se Teheran giustizia i manifestanti arrestati e spiega che «il fine ultimo è vincere», mentre la Repubblica islamica minaccia le basi americane nella regione. Due funzionari europei hanno affermato ieri alla Reuters che un intervento militare statunitense in Iran «appare probabile» e per uno dei due «potrebbe avvenire nelle prossime ventiquattr'ore». Anche secondo un funzionario israeliano il presidente Usa «sembra aver preso la decisione di intervenire, sebbene la portata e i tempi non siano ancora stati chiariti». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

