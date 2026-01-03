Venezuela Meloni in costante contatto con Tajani Il ministro | Situazione molto tesa ma per gli italiani sembra tranquilla
L’Italia monitora attentamente la situazione in Venezuela, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in costante contatto con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Quest’ultimo riceve aggiornamenti dall’unità di crisi della Farnesina, mentre la situazione sul campo rimane tesa. Nonostante le tensioni, per gli italiani presenti nel paese sembra regnare un clima di relativa tranquillità. La Farnesina segue con attenzione gli sviluppi dell’attacco americano.
L’Italia segue da vicino gli sviluppi dell’attacco americano in Venezuela. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con il ministro degli esteri, Antonio Tajani, il quale è a sua volta costantemente informato dall’unità di crisi della Farnesina. Meloni in costante contatto con Tajani. «Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali», si legge in una nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
#Venezuela - Giuseppe conte parla di "aggressione" senza "base giuridica, Meloni condanni attacchi. Natura illiberale di un governo non giustifica attacco a Stato sovrano". Secondo il #PD: aggressione a Stato sovrano è grave violazione diritto internazio x.com
L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Il Governo Meloni condanni questi attacchi e t - facebook.com facebook
