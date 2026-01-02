Tajani a Crans Montana | I feriti non identificati ora sono tre ma sei italiani sono ancora dispersi

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aggiornato sulle ricerche dopo l'incendio di Crans Montana, precisando che i feriti non ancora identificati sono tre, mentre sei italiani risultano ancora dispersi. Dopo un incontro con le famiglie coinvolte, Tajani ha riferito che queste sono state informate sull’andamento delle operazioni di soccorso e sulla situazione delle vittime. La vicenda continua a essere monitorata attentamente dalle autorità italiane e svizzere.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al termine di un incontro con le famiglie dei ragazzi rimasti coinvolti nel tragico incendio di Crans Montana ha fatto il punto della situazione: "Le famiglie sono state informate dello stato dell'arte dei soccorsi e della situazione delle vittime. Ho riferito loro degli incontri con le autorità svizzere. Al momento sono 13 gli italiani feriti, quattro sono ricoverati all'ospedale al Niguarda, a Milano. Gli altri sono in ospedali svizzeri". "Nel numero complessivo dei feriti ci sono ancora tre non ancora identificati", ha spiegato Tajani. "Al momento ci sono sono sei nostri connazionali dispersi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

