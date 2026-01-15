Trump | Iran ha fermato uccisioni Attacco a Teheran rimane opzione

Secondo recenti dichiarazioni, Donald Trump ha affermato che le esecuzioni in Iran si sarebbero temporaneamente interrotte. Tuttavia, ha sottolineato che un attacco a Teheran rimane una possibilità futura. Queste parole riflettono la complessità delle relazioni internazionali e le tensioni ancora presenti nella regione, evidenziando come le decisioni politiche possano evolversi in un contesto di incertezza e strategia.

Iran, Reuters: «Possibile attacco Usa entro 24 ore». Ma Trump: «Teheran ha fermato le uccisioni» - «Siamo stati informati che le uccisioni in Iran si stanno fermando, si sono fermate, e non ci sono piani di esecuzioni». ilmessaggero.it

Trump, stop all'azione militare? Verificheremo se l'Iran ferma le uccisioni - "Osserveremo la situazione e verificheremo": cosi' Donald Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda fermare l'azione in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato l ... ansa.it

"Osserveremo la situazione e verificheremo": così Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda ancora lanciare un'azione militare Usa in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato le uccisioni di manifestanti e le esecuzioni x.com

Make Iran Great Again: lo scrive sui social Donald Trump promettendo ai manifestanti che l’aiuto statunitense è in arrivo. Ma l’Iran è un Paese molto diverso dal Venezuela, il contesto è completamente differente. La Casa Bianca sta vagliando tutte le ipotesi su facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.