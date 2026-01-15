Trump | Iran ha fermato uccisioni Attacco a Teheran rimane opzione
Secondo recenti dichiarazioni, Donald Trump ha affermato che le esecuzioni in Iran si sarebbero temporaneamente interrotte. Tuttavia, ha sottolineato che un attacco a Teheran rimane una possibilità futura. Queste parole riflettono la complessità delle relazioni internazionali e le tensioni ancora presenti nella regione, evidenziando come le decisioni politiche possano evolversi in un contesto di incertezza e strategia.
(Adnkronos) – "Mi dicono che le uccisioni in Iran si sono fermate, non ci sono esecuzioni in programma". Donald Trump riceve notizie dall'Iran e diffonde il segnale positivo, dopo giorni di durissima repressione del regime nei confronti delle proteste di piazza. Le parole del presidente degli Stati Uniti arrivano mentre filtrano indiscrezioni su un'imminente azione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate”. Media: “Possibile attacco USA nelle prossime 24 ore”, news in diretta
Leggi anche: Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”. Ma Trump a sorpresa: “Le uccisioni in Iran si sono fermate, verificheremo”
Iran, perché Trump congela l'attacco? Piani militari Usa e segnale dal Qatar, lo scenario; Proteste Iran, Trump: “Stop azione militare? Verificheremo se uccisioni si fermano”; Iran chiude lo spazio aereo a tutti i voli, tranne a quelli autorizzati. Trump: «Verificheremo se Teheran ha fermato le uccisioni»; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos.
Trump: "Iran ha fermato uccisioni". Attacco a Teheran rimane opzione - Donald Trump riceve notizie dall'Iran e diffonde il segnale positivo, dopo giorni di durissima repressione de ... adnkronos.com
Iran, Reuters: «Possibile attacco Usa entro 24 ore». Ma Trump: «Teheran ha fermato le uccisioni» - «Siamo stati informati che le uccisioni in Iran si stanno fermando, si sono fermate, e non ci sono piani di esecuzioni». ilmessaggero.it
Trump, stop all'azione militare? Verificheremo se l'Iran ferma le uccisioni - "Osserveremo la situazione e verificheremo": cosi' Donald Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda fermare l'azione in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato l ... ansa.it
"Osserveremo la situazione e verificheremo": così Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda ancora lanciare un'azione militare Usa in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato le uccisioni di manifestanti e le esecuzioni x.com
Make Iran Great Again: lo scrive sui social Donald Trump promettendo ai manifestanti che l’aiuto statunitense è in arrivo. Ma l’Iran è un Paese molto diverso dal Venezuela, il contesto è completamente differente. La Casa Bianca sta vagliando tutte le ipotesi su facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.