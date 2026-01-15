Trump | Iran ha fermato uccisioni Attacco a Teheran rimane opzione

Secondo recenti dichiarazioni, Donald Trump ha affermato che le esecuzioni in Iran si sarebbero temporaneamente interrotte. Tuttavia, ha sottolineato che un attacco a Teheran rimane una possibilità futura. Queste parole riflettono la complessità delle relazioni internazionali e le tensioni ancora presenti nella regione, evidenziando come le decisioni politiche possano evolversi in un contesto di incertezza e strategia.

(Adnkronos) – "Mi dicono che le uccisioni in Iran si sono fermate, non ci sono esecuzioni in programma". Donald Trump riceve notizie dall'Iran e diffonde il segnale positivo, dopo giorni di durissima repressione del regime nei confronti delle proteste di piazza. Le parole del presidente degli Stati Uniti arrivano mentre filtrano indiscrezioni su un'imminente azione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

