Trump | Uccisioni in Iran si sono fermate Media | Possibile attacco USA nelle prossime 24 ore news in diretta
Le recenti tensioni in Iran hanno portato a numerose proteste e perdite di vite umane. Mentre Donald Trump afferma che le uccisioni si sono fermate, alcuni media segnalano una possibile operazione degli Stati Uniti nelle prossime 24 ore. Seguiamo gli aggiornamenti in tempo reale sulle proteste e le novità riguardanti la situazione nel paese.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso. Trump promette l'invio di aiuti. Teheran replica: "Se attaccati colpiremo le basi Usa". Intanto la terribile testimonianza di alcuni medici iraniani: "Sparano i manifestanti negli occhi per renderli ciechi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; Un massacro, migliaia di uccisi in Iran. Trump: «Stiamo arrivando»; Iran, centinaia di morti. Casa Bianca: 'Trump valuta anche raid'; Trump agli iraniani: 'Aiuti in arrivo'. Si temono 12 mila morti. Teheran avvia le esecuzioni.
Trump: 'Le uccisioni in Iran si sono fermate'. L'ipotesi intervento Usa si allontana - "Siamo stati informati che le uccisioni in Iran si stanno fermando, si sono fermate, e non ci sono piani di esecuzioni". ansa.it
Iran, Reuters: «Possibile attacco Usa entro 24 ore». Ma Trump: «Teheran ha fermato le uccisioni» - «Siamo stati informati che le uccisioni in Iran si stanno fermando, si sono fermate, e non ci sono piani di esecuzioni». ilmessaggero.it
Trump, stop all'azione militare? Verificheremo se l'Iran ferma le uccisioni - 'Osserveremo la situazione e verificheremo': cosi' Donald Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se ... notizie.tiscali.it
Trump in un tweet drammatico: "Patrioti iraniani, continuate a protestare - prendete il controllo delle vostre istituzioni!!! Pagheranno un prezzo altissimo. Ho annullato tutti i colloqui con i funzionari iraniani finché non cesseranno le uccisioni insensate dei man facebook
L’Ice tra soldi, uccisioni e abusi: la macchina della violenza anti migranti negli Usa di Trump x.com
