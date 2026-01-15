Secondo recenti dichiarazioni, il Cremlino concorda con Donald Trump nel ritenere che l’Ucraina, e non la Russia, possa essere un ostacolo al processo di pace. In un’intervista a Reuters, l’ex presidente americano ha sottolineato questa posizione, evidenziando il ruolo di Kiev nelle difficoltà nel raggiungere un’intesa. La questione rimane centrale nel contesto del conflitto e delle negoziazioni internazionali per una risoluzione duratura.

Il Cremlino concorda con il presidente Usa Donald Trump, che in un'intervista a Reuters ha dichiarato che è l'Ucraina e non la Russia a ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe. "Su questo punto siamo pienamente d'accordo. È proprio così. Il presidente Putin e la parte russa mantengono la loro apertura", ha dichiarato Peskov. "La posizione della parte russa è ben nota sia ai negoziatori americani che al presidente Trump. È ben nota anche a Kiev e alla leadership del regime di Kiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Trump ha ragione. Zelensky ostacola la pace". Asse Mosca-Washington

Leggi anche: Trump: «È Zelensky che ostacola la pace tra Ucraina e Russia»

Leggi anche: Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto la proposta di pace" | Mosca: "Strategia Usa sull'Europa converge con la nostra visione"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ucraina, Kiev: La Russia ha colpito due navi cargo nel Mar Nero; E se avesse ragione Trump sulla Groenlandia? (di M. Guandalini); Trump, 'è Zelensky e non Putin a rallentare l'accordo di pace'; L'ira della premier danese contro Trump che minaccia ancora la Groenlandia: «Ora la smetta».

Trump: "È Zelensky e non Putin a frenare un accordo di pace". Cremlino: "Trump ha ragione" - Zelensky vede Georgieva: attenzione dell'Fmi oggi è ancora più importante Volodymyr Zelensky ha riferito su X di aver incontrato Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazi ... msn.com