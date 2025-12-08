Trump | Deluso da Zelensky non ha letto la proposta di pace | Mosca | Strategia Usa sull' Europa converge con la nostra visione

Peskov: "La Russia non più definita minaccia dagli Usa, positivo". Allarme a Chernobyl, l'Aiea: "La cupola della centrale nucleare non blocca più le radiazioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto la proposta di pace" | Mosca: "Strategia Usa sull'Europa converge con la nostra visione"

Contenuti che potrebbero interessarti

Trump: Putin mi ha davvero deluso

Ucraina, Trump: «Ho fermato 7 guerre, ma Putin mi ha deluso. Starmer: pace a Gaza

Guerra mondiale, Trump: «Siamo molto vicini. Deluso da Putin, non rispetta la nostra leadership»

Zelensky vedrà i leader europei in settimana. Trump: deluso, non ha letto il piano di pace Vai su X

"Un po' deluso che Zelensky non abbia letto la proposta". Cosi il presidente Usa Donald Trump in merito alle trattative sulla pace in Ucraina. - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Trump: "Deluso da Zelensky, non ha neanche letto la nostra proposta di pace" - "Abbiamo parlato con il presidente Putin e con i leader ucraini, compreso Zelensky, il presidente Zelensky. Secondo affaritaliani.it

Trump, un po' deluso da Zelensky, non ha letto proposta di pace - Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Scrive msn.com

Guerra Ucraina Russia, Zelensky vede Starmer, Macron e Merz. Trump: "Deluso da lui". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky vede Starmer, Macron e Merz. Lo riporta tg24.sky.it