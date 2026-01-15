Trump frena le revolving si può anche qui?

Donald Trump propone di limitare al 10% gli interessi sulle carte di credito, con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie e risparmiare circa 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Questa iniziativa potrebbe influenzare anche altri mercati, sollevando domande sulla possibilità di adottare misure simili altrove. Analizziamo i dettagli di questa proposta e le sue potenziali implicazioni.

Donald Trump vuole imporre un tetto del 10% agli interessi sulle carte usate dalle famiglie. La misura potrebbe far risparmiare 100 miliardi agli americani e le banche tremano. Cosa succederebbe se si adottasse in Italia, dove i tassi medi sono al 15,77%? Donald Trump lancia l’idea: un tetto del 10% agli interessi sulle carte di credito revolving, quelle che ti permettono di rateizzare i pagamenti. Negli Stati Uniti, dove i tassi medi sono intorno al 20% e possono arrivare al 30%, Wall Street trema, i titoli bancari scendono e gli analisti parlano di credito razionato, profitti erosi e consumi a rischio. 🔗 Leggi su Laverita.info

