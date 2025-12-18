Carrarese Festa grande con tutti gli sponsor | Fin qui bene ma si può andare anche oltre
La Carrarese si prepara con entusiasmo al grande appuntamento contro il Monza, ma non perde di vista i momenti di condivisione e festa. La partecipazione al ’Cattolica Christmas Gala 2025-Carrarese Edition’ ha rafforzato il legame tra squadra e sponsor, dimostrando che si può puntare sempre più in alto, unendo passione sportiva e spirito di comunità in un clima di entusiasmo e collaborazione.
L’intensa preparazione della squadra per il match col Monza di sabato ha avuto una serata di salutare break con la partecipazione al ’Cattolica Christmas Gala 2025-Carrarese Edition’. L’evento si è svolto nella suggestiva location del ’The Village Private Club’ di Marina di Carrara ed ha permesso alla famiglia azzurra, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni Agenzia di Firenze, di ritrovarsi e condividere la magia del Natale. Oltre alla dirigenza e alla rosa della prima squadra al grande completo sono stati ospiti della serata, allietata dal suono di violino della musicista Chiara Santarelli, anche gli oltre 100 sponsor del sodalizio in un clima conviviale di grande coinvolgimento in cui non è mancato neppure il momento del networking. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
