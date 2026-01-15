Trovata morta Annabella Martinelli scomparsa lo scorso 6 gennaio

La scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, avvenuta il 6 gennaio scorso, ha suscitato molta preoccupazione. Dopo settimane di ricerche, la giovane è stata trovata senza vita in una zona boschiva dei Colli Euganei. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione.

Annabella Martinelli, ragazza di 22 anni scomparsa lo scorso 6 gennaio, è stata ritrovata morta in una zona boschiva dei Colli Euganei. Martinelli, studentessa di Giurisprudenza all'Università di Bologna, è stato ritrovata impiccata a un albero a pochi metri da dove aveva lasciato la sua bicicletta. La 22enne era uscita di casa lo scorso 6 gennaio, in bicicletta, dicendo di voler raggiungere un'amica. Si era allontanata dal suo comune di domicilio Teolo, in provincia di Padova, per poi ritirare due pizze da asporto in un locale della zona di Selvazzano Dentro. La bicicletta è stata poi ritrovata, legata al suo lucchetto, nella zona di Villa di Teolo.

Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni - Il corpo della 22enne era in una zona dei Colli Euganei non lontano da dove era stata rintracciata la sua bici ... ilfattoquotidiano.it

Annabella Martinelli è morta: la 22enne di Padova è stata trovata impiccata - Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio, è stata trovata morta impiccata sui Colli Euganei, vicino al luogo in cui ... fanpage.it

Annabella Martinelli è morta, la 22enne è stata trovata senza vita

ULTIM'ORA - Annabella Martinelli trovata morta sui colli Euganei: si è impic*ata vicino al punto dove aveva lasciato la bici >> https://buff.ly/KdVoPh3 facebook

