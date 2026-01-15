Annabella Martinelli trovata morta la 22enne era scomparsa il 6 gennaio

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Padova, è stata trovata senza vita dopo essere scomparsa il 6 gennaio. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La notizia rappresenta un triste episodio di cronaca locale.

(Adnkronos) – È stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni allontanatasi da casa la sera del 6 gennaio. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari della protezione civile.

Annabella Martinelli è morta, la 22enne è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei - Finale terribile: è stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. ilmattino.it

Trovata morta Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa dal 6 gennaio - Una studentessa di 19 anni, Giulia, sarebbe l'ultima testimone ad aver visto e avvicinato lo scorso 6 gennaio Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa da casa ricercata per giorni sui Colli ... rainews.it

Annabella Martinelli è morta, la 22enne è stata trovata senza vita

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l’ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta. Sul posto facebook

Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com

